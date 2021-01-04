شكرا لمتابعة خبر عن "أدبي الباحة" يشارك بـ 200 إصداراً في معرض المخواة للكتاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

يشارك نادي الباحة الأدبي الثقافي في فعاليات معرض المخواة الاول للكتاب بـأكثر من 200 إصداراً والذي يدشنه

أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز غدا ويستمر لمدة 11 يوماً حيث تحتوي مشاركة نادي الباحة الأدبي على فنون مختلفة من الإبداعات الأدبية سواءً في مجال القصة أو الشعر أو الرواية بالإضافة إلى دراسات أدبية وكتب نقدية وفكرية ومسرحية وقصص أطفال.

وهذه الإصدارات تضاف إلى إصدارات النادي السابقة التي تجاوزت 250 عنواناً، وحقق بها النادي فوزا بالمركز الأول في عدد الإصدارات على مدار أربع سنوات متتالية على مستوى أندية المملكة، ومما يجدر ذكره أن17 إصداراً من إصدارات النادي فازت بجوائز عربية ومحلية.

وقد عبر رئيس نادي الباحة الأدبي الثقافي الشاعر حسن محمد الزهراني عن سروره الكبير بإقامة معرض الكتاب الأول بمحافظة المخواة واعتبر سبقا واثنى على إقامة هذا المعرض والذي يُلبي رغبات عشاق القراءة في مهرجان الربيع بالمحافظة وأشار الزهراني الى ان مشاركة النادي جزء من رسالته تجاه عشاق القراءة والمثقفين والمثقفات

وأضاف الزهراني، أن أبناء منطقة الباحة المبدعين والشباب كان لهم النصيب الوافر بما يزيد عن الثلث من مجموع إصدارات النادي.