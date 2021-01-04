شكرا لمتابعة خبر عن سامي الجابر يرد على سؤال " تحت أي فئة تلقى اللقاح مبكرًا؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب لاعب الهلال السابق، سامي الجابر، على سؤال الكاتب عبدالله بن بخيت، الموجه لوزارة الصحة بشأن الفئة التي تلقى تحت بندها الجابر اللقاح المضاد لفيروس كورونا مبكرًا.

وقال الجابر: " التسجيل كما أعلنت وزارة الصحة عبر تطبيق صحتي متاح للجميع منذ يوم 15 ديسمبر الماضي والأولوية كانت للمسجلين من كبار السن ولمن لديه ظروف صحية كما أُشير له مسبقًا ".

وأضاف: " أنا وأنت من أغلى الفئات لدى قادتنا والمسؤولين وهي فئة المواطن؛ وهي من نعم الله علينا حفظنا الله جميعًا من كل مكروه " .