بلدية الشرائع تصادر 13 رأسًا من الخيل في مواقف حجز السيارات

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات ميدانية مُكثَّفة على حجز السيارات بالشرائع ، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على حجز السيارات بالشرائع، أسفرت عن ضبط 13 رأسًا من الخيل تستغلها عمالة وافدة وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة؛ حيث تمت مصادرتها وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العمالة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

من جانب آخر قامت الفِرق الرقابية في البلدية بحملة على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية، أسفر عنها مصادرة 132 كغم من الخضراوات و الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد «العصيمي» ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.