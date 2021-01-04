إحصاءات: نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت 97.6%

أعلنها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا من إجمالي الحالات المؤكدة، في دول الخليج العربي، أمس الأحد، بلغ 95.6%.
وذكر المركز- عبر حسابه على تويتر- أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بدول الخليج العربي حتى أمس الأحد بلغ (1094660)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1046055)، وبلغ إجمالي حالات الوفيات (9960) حالة.
وأشار المركز إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت 97.6%؛ حيث تم- أمس الأحد- تسجيل 82 إصابة و7 حالات وفاة.
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