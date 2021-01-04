حساب المواطن: وجود السائق أو الخادمة لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق

جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأن وجود سائق أو خادمة بمنزل المستفيد من البرنامج، لا يؤثر على الاستحقاق.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم».

وتابع البرنامج قائلا: ويمكنك معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa

وقال المواطن في استفساره: هل تؤثر العمالة الخاصة مثل السائق أو الخادمة أو العامل، على الاستحقاق في حساب المواطن؟

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