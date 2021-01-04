الأرصاد توضح حالة الطقس في مدينة العلا خلال استضافتها القمة الخليجية

تنطلق غدًا الثلاثاء
أوضح المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس غدًا الثلاثاء (5 يناير) في مدينة العلا التي تُعقد بها القمة الخليجية الـ41.
وذكر المركز- عبر تويتر- أن هناك فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وفترة الصباح الباكر، وأن درجة الحرارة العظمي ستكون (21) مئوية ودرجة الحرارة الصغرى (10) مئوية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية بسرعة (12 – 30) كم/س، أما حالة السماء فستكون من صحو إلى غائمة جزئيًا.
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