يعود لـ40 عامًا.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر خبر عقد القمة الخليجية الثانية بالرياض

تعقد غدًا الثلاثاء القمة الخليجية في مدينة العلا، وكانت القمة الثانية قد عقدت منذ نحو 40 عامًا في مدينة الرياض، بدعوة من الملك خالد- رحمه الله-.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز- عبر حسابها على تويتر- خبر إعلان مجلس التعاون الخليجي عقد القمة الثانية في الرياض، وذلك في عام 1981م.

وجاء في نص الخبر الذي نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» ما يلي: «وبناء على دعوة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، تقرر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض، في محرم عام 1402 هـ، الموافق النصف الأول من نوفمبر 1981م، صدر في أبو ظبي بتاريخ 22 رجب 1401 هـ، الموافق 26 مايو 1981م».

يُذكر أن أول اجتماع للقمة الخليجية كان في أبو ظبي بدولة الإمارات عام 1981م. والقمة التي ستعقد غدا بمدينة العلا هي القمة الحادية والأربعون.

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