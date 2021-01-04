«حساب المواطن»: صرف الدعم لدفعة شهر يناير الأحد المقبل

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ38 (شهر يناير 2021م)، في موعدها المقرر يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع البرنامج قائلًا: «وسيتم صرف الدعم للدفعة الثامنة والثلاثين، يوم الأحد بتاريخ 10 يناير».

وقال أحد المواطنين في استفساره: متى ينزل حساب مواطن لهذا الشهر؟

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن أول أمس السبت، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38 (شهر يناير)، وأوضح أن التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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