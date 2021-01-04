

الدمام 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً باستخدام 141545 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.

// انتهى //

12:42ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 843 جولةً على المنشآت التجارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.