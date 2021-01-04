السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير



أبهـا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة , والحرجة , والمجاردة , والنماص , وبلقرن , وتنومة , وخميس مشيط , ورجال ألمع , وسراة عبيدة , وظهران الجنوب ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

// انتهى //

12:29ت م

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