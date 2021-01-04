السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 22 ألف زيارة منزلية للمرضى في الباحة



الباحة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

نفّذت " صحة الباحة" 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية ، استفاد منها 1330 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج ، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، عبر 14فريقًا طبيًّا وبمشاركة 81 ممارسًا صحيًّا، وذلك خلال نفس الفترة .

وتقدم وزارة الصحة خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث يُقبل المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقًا لمعايير معتمدة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.

// انتهى //

12:11ت م

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