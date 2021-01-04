السعودية اليوم / أمانة نجران تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي



نجران 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

هيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بجائحة

وأشار العتيبي إلى متابعة الأمانة أعمال الصيانة ونشر الفرق المختصة بصيانة الألعاب والإنارة والنظافة والإصحاح البيئي وفتح دورات المياه في المتنزهات والحدائق، وتخصيص عمال نظافة دائمين للمحافظة على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها.

وأوضح وكيل الخِدْمات فرج آل منصور بتهيئة منتزه الملك فهد ومنتزه أبا الرشاش و 32 حديقة و 9 مسطحات خضراء و 9 مماشٍ رياضية و 7 ميادين عامة، بالإضافة إلى 12 نافورة وشلال ، لتكون مكاناً مناسباً ومتنفساً حقيقياً لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الإجازات والعطل الرسمية إضافة إلى المتنزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة ، مشيراً إلى استعداد الأمانة للتعامل مع جميع الشكاوى والبلاغات حول إساءة استخدام المرافق العامة من خلال مركز الطوارئ الموحد (940) .

// انتهى //

11:55ت م

0033



نجران 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسهيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا وتطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة تحقيقاً لوقاية المتنزهين وضمان سلامتهم.وأشار العتيبي إلى متابعة الأمانة أعمال الصيانة ونشر الفرق المختصة بصيانة الألعاب والإنارة والنظافة والإصحاح البيئي وفتح دورات المياه في المتنزهات والحدائق، وتخصيص عمال نظافة دائمين للمحافظة على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها.وأوضح وكيل الخِدْمات فرج آل منصور بتهيئة منتزه الملك فهد ومنتزه أبا الرشاش و 32 حديقة و 9 مسطحات خضراء و 9 مماشٍ رياضية و 7 ميادين عامة، بالإضافة إلى 12 نافورة وشلال ، لتكون مكاناً مناسباً ومتنفساً حقيقياً لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الإجازات والعطل الرسمية إضافة إلى المتنزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة ، مشيراً إلى استعداد الأمانة للتعامل مع جميع الشكاوى والبلاغات حول إساءة استخدام المرافق العامة من خلال مركز الطوارئ الموحد (940) .// انتهى //11:55ت م0033

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