السعودية اليوم / تسجيل 1760 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1760 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 246.971 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3646 حالة وفاة .

// انتهى //

11:52ت م

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طوكيو 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1760 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 246.971 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3646 حالة وفاة .// انتهى //11:52ت م0032

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