السعودية اليوم / روسيا تسجل 23351 إصابة جديدة بكورونا و482 وفاة



موسكو 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجّلت روسيا، خلال الـ 24 الماضية 23351 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مقر عمليات مكافحة

// انتهى //

11:24ت م

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موسكو 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا، خلال الـ 24 الماضية 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و482 وفاة.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و260 ألفًا و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 58 ألفًا 988 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 21 ألفًا و154 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى مليونين و640 ألفًا و36شخصًا.// انتهى //11:24ت م0026

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