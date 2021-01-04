السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 842 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 650.011 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.701 حالة وفاة .

// انتهى //

10:19ت م

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بروكسل 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 842 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و57 وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 650.011 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.701 حالة وفاة .// انتهى //10:19ت م0019

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