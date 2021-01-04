السعودية اليوم / أفغانستان : مقتل 38 عنصرًا من مسلحي طالبان بإقليم قندهار



كابول 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

قُتل ما لا يقل عن 38 عنصرًا من مسلحي حركة طالبان في عملية أمنية للقوات الأفغانية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان .

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيانها اليوم، أن قوات الأمن استهدفت 38 عنصرًا من مقاتلي حركة طالبان المسلحة في منطقتي أرجنداب وزهاري بإقليم قندهار أثناء تخطيطهم لشن هجمات على قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغاني.

كما دمرت قوات الأمن الأفغانية 3 مواقع تابعة للحركة المسلحة وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم.

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10:15ت م

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