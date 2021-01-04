السعودية | سفير إيران لدى الكويت يعلن استعداد بلاده لبدء مباحثات مع المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير إيران لدى الكويت يعلن استعداد بلاده لبدء مباحثات مع المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:09 صباحًا, 4 يناير 2021 م المناطق_ الرياض قال سفير إيران في الكويت “محمد إيراني”، أن بلاده ترى المملكة بلداً مهماً وكبيراً في المنطقة، وزعم أن قادة النظام الإيراني لم يكونوا يؤمنون بقطع العلاقات معها، وأنهم يرون في إطار التعاون المشترك يمكن حل معظم المشاكل الثنائية والتغلب على معظم الأزمات الإقليمية.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن السفير الايراني القول إن بلاده أعربت مرات عن استعدادها لبدء مباحثات مع المملكة، في أي مكان وزمان وتحت أي عنوان بشكل مباشر أو غير مباشر.

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