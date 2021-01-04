شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يعلن فوز "الجبير" بجائزة الاعتدال لعام 2020 "عاجل" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، فوز عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020.

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