فيديو.. شاهد أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصبح البريطاني بريان بينكر، 82 عامًا، أول رجل في العالم يحصل على لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن تمت الموافقة على اللقاح للاستخدام في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال بينكر، وهو مسن يعاني من مرض الكلى: أنا سعيد جدًا بالحصول على لقاح كوفيد اليوم وفخور أنه تم اختراعه في أكسفورد.

وتلقى بينكر اللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد صباح اليوم الاثنين، وهو من تطوير الجامعة مع شركة أسترازينيكا، وقال المسؤولون إن هذا اللقاح يوفر ضربة قوية ضد الفيروس، كما يتيح الأمل للملايين حيث أمّنت الحكومة البريطانية 100 مليون جرعة لتطعيم 50 مليون شخص.

ويمتلك لقاح أكسفورد ميزة عن نظيره فايز وبيونتك الذي يحتاج إلى درجة – 70 تحت الصفر لحفظه، بينما يمكن تخزين أكسفورد في درجة حرارة الثلاجة لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتأتي الأخبار الإيجابية وسط مخاوف من أن يواجه البريطانيون إغلاقًا وطنيًا آخر، حيث حذر خبراء الصحة من أن البلاد لن تعود إلى طبيعتها بحلول الصيف إلا إذا تم تحقيق مناعة القطيع، الأمر الذي يتطلب تطعيم مليوني شخص أسبوعيًا، وحتى الآن تم تطعيم حوالي مليون شخص في المملكة المتحدة بلقاح فايزر.