شكرا لقرائتكم خالد الفيصل يعلن فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال لعام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2021-01-04 خالد الفيصل يعلن فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال لعام 2020 متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فوز الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بجائزة الاعتدال لهذا العام. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن أمير منطقة مكة خالد الفيصل أعلن الفائز بـ جائزة الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020 وهو معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.



كانت هذه تفاصيل خبر خالد الفيصل يعلن فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.