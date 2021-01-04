بعد إنتهاء حفل عائلي.. وفاة وإصابة ٨ شباب بمحافظة الداير

"غادروا صالة الفرح ليلقو حتفهم أمام أنظار ذويهم" هكذا قصة حادث مأساوي مؤثر راح ضحيته 4 شباب لم يتمو العشر الثانية من أعمارهم و أصيب 4 آخرين بإصابات بليغة في منطقة جازان .

و تفصيلا فقد فجعت قبيلة آل نخيف بمحافظة الداير بتعرض عدد 7 من شبابها لحادث مروري أثناء خروجهم من إستراحة بمحافظة العيدابي كانت مخصصة لحفل عائلي مصغر، بعد أن اصطدمت بهم مركبة أخرى يستقلها شخصان ، ونتج عن الحادث وفاة 4 شبان في مقتبل العمر و إصابة 4 من أقرانهم.

وباشرت الحادث فرق الدفاع المدني والفرق الإسعافية والجهات الأمنية، فيما استقبل مستشفى العيدابي العام الحالات و الذي بدوره أرسل 4 حالات من المصابين إلى مستشفى الملك فهد بأبوعريش، لحاجتهم لتلقي عناية متخصصة.