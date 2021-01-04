نتيجة حادث مروري
"غادروا صالة الفرح ليلقو حتفهم أمام أنظار ذويهم" هكذا قصة حادث مأساوي مؤثر راح ضحيته 4 شباب لم يتمو العشر الثانية من أعمارهم و أصيب 4 آخرين بإصابات بليغة في منطقة جازان .
و تفصيلا فقد فجعت قبيلة آل نخيف بمحافظة الداير بتعرض عدد 7 من شبابها لحادث مروري أثناء خروجهم من إستراحة بمحافظة العيدابي كانت مخصصة لحفل عائلي مصغر، بعد أن اصطدمت بهم مركبة أخرى يستقلها شخصان ، ونتج عن الحادث وفاة 4 شبان في مقتبل العمر و إصابة 4 من أقرانهم.
وباشرت الحادث فرق الدفاع المدني والفرق الإسعافية والجهات الأمنية، فيما استقبل مستشفى العيدابي العام الحالات و الذي بدوره أرسل 4 حالات من المصابين إلى مستشفى الملك فهد بأبوعريش، لحاجتهم لتلقي عناية متخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتهاء حفل عائلي.. وفاة وإصابة ٨ شباب بمحافظة الداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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