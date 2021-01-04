الحصيني: استمرار الحالة الجوية الثامنة في إجازة الفصل الدراسي الأول

هطول أمطار خفيفة على عدة أماكن اليوم
توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية الثامنة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.
وأشار الحصيني- عبر تويتر- إلى أنه من المتوقع أن تعيش أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف وغرب الشرقية وشمالها، أجواءً غائمة إلى غائمة جزئيًا وماطرة على فترات متقطعة.
وأضاف أنه متوقع أن ترافق الحالة الجوية الثامنة ويعقبها، موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع، وذلك على الرياض والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والمرتفعات الجنوبية والغربية، ناصحًا «الكشاتة» في البر والاستراحات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وحول طقس اليوم الإثنين، قال الحصيني، إنه متوقع اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على حفر الباطن والصمان والقصيم ومحافظات الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق، فحريملاء فالعاصمة الرياض فشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة وعسير وجازان وسواحلها.
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