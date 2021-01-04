تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وعوالق ترابية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الرياض «الدوادمي، عفيف» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق الشرقية «حفر الباطن، الخفجي، قرية العليا» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، الحرجة، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة».

وبنفس الحالة المناخية السابقة، تتأثر منطقتي جازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، ضمد، هروب، فيفا» والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».

فيما تتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على منطقتي مكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» والرياض «الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، حريملاء، رماح».

ووفق تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك عوالق ترابية مصحوبة بتدنّ في الرؤية على المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة».