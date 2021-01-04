عبر جولات ميدانية.. الجهات الأمنية الميدانية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمحافظة القطيف

شملت الأسواق التجارية والكورنيش

تابعت الجهات الأمينة بمحافظة القطيف الأحد الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والكورنيش، وعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بهذه الإجراءات، بضبط المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

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