«الجبير» ينوه بجهود القطاع الصحي.. ويؤكد: أصبحت مصدر فخر للسعوديين

نوه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بجهود منسوبي القطاع الصحي بالمملكة المميزة التي أصبحت مدعاة للفخر، مُقدمًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة وسلامة الإنسان على رأس الأولويات.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19كتب الجبير: تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد-19. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقيادتنا –حفظها الله- التي جعلت صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات.

وأضاف: ووافر الشكر لأخواتي وإخواني منسوبي القطاع الصحي على جهودهم المميزة التي نعتز ونفخر بها نحن السعوديين.

وكان الجبير قد تلقى، الأحد، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.