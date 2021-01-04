الصحة توجه 3 نصائح هامة للمواطنين والمقيمين قبل أخذ لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة، ثلاث نصائح للمواطنين والمقيمين، قبل أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحة حائل- عبر حسابها على تويتر- أن هناك ثلاث نصائح يجب وضعها في الاعتبار قبل أخذ اللقاح، وهي:

ـ إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح (مثل: ارتفاع درجة الحرارة) أو أي أعراض أخرى؛ لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.

ـ إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل وما إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن (مثل: السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو) ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.

ـ إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات التي تلقاها المريض سابقًا.

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