تتضمن الإبلاغ عن أي عَرض مرضي..
وجهت وزارة الصحة، ثلاث نصائح للمواطنين والمقيمين، قبل أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحة حائل- عبر حسابها على تويتر- أن هناك ثلاث نصائح يجب وضعها في الاعتبار قبل أخذ اللقاح، وهي:
ـ إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح (مثل: ارتفاع درجة الحرارة) أو أي أعراض أخرى؛ لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.
ـ إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل وما إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن (مثل: السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو) ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.
ـ إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات التي تلقاها المريض سابقًا.
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. رحلة تلقي لقاح «كورونا» من لحظة دخول مركز التطعيم حتى المغادرة
الصحة: 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توجه 3 نصائح هامة للمواطنين والمقيمين قبل أخذ لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.