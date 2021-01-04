«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب ممطرة على 8 مناطق

توقعت تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر..
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، غدًا الإثنين، بسماء غائمة جزئيًّا؛ يتخللها سحب ممطرة.
وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية)، تتأثر الإثنين بسماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب ممطرة، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
كما توقع مركز الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 18 و42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، بسرعة بين 16 و38 كم/ساعة.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والموج من خفيف إلى متوسط.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:
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