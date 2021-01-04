الإثنين 4 يناير 2021

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 4 يناير 2021، في البنك المركزي المصري واستقر في البنوك التجارية.



وانخفض سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) استقر سعر الريال السعودي عند 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الحكومية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي في حين ارتفع سعر الإسترليني واستقر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري.

والثلاثاء الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تمويل البنك لـ3 مشروعات للبنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تخفف تلك الحزمة من الضغط على مصاد العملة الصعبة في مصر.

وخفض المركزي المصري سعر الدولار قرشا واحدا إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، أمس.

وهوى سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 19.02 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع، أمس.

وعلى النقيض، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 21.44 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع، مقابل 21.41 جنيه للشراء و21.55 جنيه للبيع، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

في حين تراجع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري إلى 51.47 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع، مقابل 51.52 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع، أمس.