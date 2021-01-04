شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

الإثنين 4 يناير 2021 نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الإثنين، 04/كانون الثاني/2021.

وقالت الهيئة في نشرتها: الطقس: - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية ، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

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