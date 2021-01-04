- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحصيني: الحالة المطرية الثامنة مستمرة مع إجازة نصف العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني: الحالة المطرية الثامنة مستمرة مع إجازة نصف العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد بعض المناطق بالمملكة اليوم (الاثنين)، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة حتى صباح غد الثلاثاء.
وأشار إلى أن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، تشمل: حفر الباطن والصمان والقصيم ومحافظات الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء والعاصمة الرياض وشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة وعسير وجازان وسواحلها.
ولفت إلى احتمالية تعرض مناطق، الرياض والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والمرتفعات الجنوبية والغربية، لموجة برد متوسطة القوة، نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الحالة الجوية الثامنة مستمرة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وتشهد مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف وغرب الشرقية وشمالها أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وماطرة على فترات متقطعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: الحالة المطرية الثامنة مستمرة مع إجازة نصف العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.