السعودية اليوم / تسجيل 302 وفاة و9847 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9847 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.775.513 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.574 حالة وفاة .

// انتهى //

08:51ت م

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برلين 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9847 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و302 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.775.513 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.574 حالة وفاة .// انتهى //08:51ت م0013

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