السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5211 إصابة جديدة بكورونا



مكسيكو سيتي 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجّلت المكسيك 5211 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و448755 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 127213 وفاة.

// انتهى //

07:56ت م

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مكسيكو سيتي 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجّلت المكسيك 5211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و362 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و448755 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 127213 وفاة.// انتهى //07:56ت م0012

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