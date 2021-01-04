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السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سيئول 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1020 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 19 حالة وفاة .
وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة .
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06:31ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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