السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1020 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة .

// انتهى //

06:31ت م

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سيئول 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 19 حالة وفاة .وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة .// انتهى //06:31ت م0003

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