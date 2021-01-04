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السعودية للتموين توقع عقداً بـ 17 مليون ريال لتقديم خدمات الضيافة والتموين لرالي داكار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين إبرام عقدها مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتقديم خدمات التموين والضيافة لرالي دكار 2021م، أحد السباقات العالمية للسيارات بمختلف أنواعها التي تستضيفها وتشرف على إدارتها وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي.
وبموجب العقد ستتولى شركة الخطوط السعودية للتموين تقديم خدمات التموين والضيافة للمشاركين في الرالي بالإضافة إلى الضيوف والأطقم الفنية المشرفة على هذه الفعالية، لمدة عقدية تبلغ 6 ستة أشهر ، وبقيمة عقدية تقديرية قابلة للزيادة تقدر بـ 17 مليون ريال.
وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية وزيادة تدفقاتها النقدية، وذلك اعتباراً من الربع الأول من العام 2021م.
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