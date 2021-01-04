فيديو.. حكم تشغيل القرآن والانشغال عن الإنصات له

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم تشغيل القرآن الكريم في مكان العمل، دون الإنصات إليه، بسبب الانهماك في العمل.

وقال السبر الشيخ، إن “ترك القرآن في البيت ولا يوجد أحد لسماعه هذا لا يصلح، وكذلك الأمر في العمل”.

وتابع الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر: “إذا كان هناك قلة منهم يستمعون له فلا بأس، لكن إذا كانوا مشغولين جميعهم في مكان العمل فلا يُترك القرآن الكريم في مكان لا يليق به”.

