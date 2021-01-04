تكافل الراجحي: تكليف دحدولي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني “تكافل الراجحي”، قبول مجلس إدارتها استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز بن محمد السديس والتي تقدم بها بتاريخ 23-12-2020م نظراً لظروفه الشخصية على أن تسري اعتباراً من تاريخ 31-12-2020.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف محمود سليم دحدولي رئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.

ويسري هذا القرار بتكليف دحدولي اعتباراً من تاريخ 03-01-2021م، لحين استكمال إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد.

