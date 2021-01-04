الشواء يشوه العشب الصناعي في شاطئ السهى l

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

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أقدم بعض مرتادي الشاطئ البحري، التابع لمركز السهى في محافظة صامطة بجازان، على الشواء على العشب الصناعي الأخضر المزروع، في مشهد تسبب في حالة من الغضب والاستهجان بسبب احتراق العشب الذي تكلف مبالغ مالية كبيرة.

“متابعات الخليج 365” رصدت في جولة ميدانية في منتزه الشاطئ البحري الأضرار التي وقعت في العشب الصناعي وتشوهًا بصريًّا بشكل غير لائق.

شاطئ متميز:

وقال خالد الكيلاني، أحد زوار الشاطئ، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الشاطئ البحري بالسهى يعتبر من المتنزهات المتميزة والجميلة، حيث يشهد ازدحامًا كبيرًا من مرتادي الشاطئ والمتنزهين من عدة محافظات ووجود جلسات للشباب والعائلات، وقد قامت الجهات المعنية في الأسابيع الأخيرة بتوسيعه وزيادة عدد الألعاب وأيضًا تجديد الفرش والعشب الأخضر المزروع، ولكن انتشرت ظاهرة غير حضارية في الأيام الأخيرة وهي قيام بعض مرتادي الشاطئ بعملية الشواء على العشب الصناعي مما أدى إلى الاحتراق”.

كارثة يجب منعها:

فيما بين علي كريري قائلًا: أنا من مرتادي الشاطئ البحري بالسهى بشكل أسبوعي، ويعتبر متنفسًا للجميع ومن الممتلكات العامة والتي يجب الحفاظ عليها، ولكن شاهدت شبابًا يقومون بعملية الشواء على العشب الصناعي بكل أسف؛ ما يؤدي إلى احتراق الطبقة السفلية من المنقل المخصص للشواء، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حريق كبير جدًّا لا سمح الله، وخاصة مع هبوب الرياح ولا نعلم إلى متى تستمر هذه الظاهرة غير الحضارية.

وجود أماكن للشواء:

أما حسين حمدي فقال: إن هذه الظاهرة غير الحضارية تنتشر في أيام الإجازة ونهاية الأسبوع وخاصة هذه الأيام مع العطلة ، مع أن الجهات المعنية قامت بوضع أماكن للشواء بعيدة عن العشب الصناعي المزروع وقريبة من الشاطئ، ومع هذا قلَّ من يستخدمها ونتمنى من الشباب ترك هذه الظاهرة التي سببت تلفًا في العشب الصناعي المزروع.

لوحات إرشادية:

أما يحيى العواجي فأشار إلى أن المتنزه البحري بالسهى يفتقر إلى عدم وجود لوحات إرشادية في أماكن الجلسات على العشب الصناعي المزروع، ويجب أن يتم عمل لوحات إرشادية تحذيرية يكتب فيها “عدم الشواء على العشب الصناعي” المزروع، وذلك تقديرًا لجهود الجهات المعنية، وأيضًا احترامًا وتقديرًا للمتنزهين من أجل عدم انبعاث روائح كريهة من عملية الاحتراق.

من جهته، علق خالد عاتي بالقول: يجب أن يكون هناك جولات ميدانية تفقدية من الجهات المعنية وتكثيف عملية الرقابة المفاجأة على المتنزهين ومرتادي شاطئ السهى البحري وإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وأيضًا معاقبة كل من يقوم بعملية الشواء على العشب الصناعي المزروع من أجل التقليل من هذه الظاهرة واختفائها.

مناشدة:

وناشد مرتادو الشاطئ البحري بالسهى عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بإيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة غير المرغوبة وغير الحضارية ووضع لوحات إرشادية تحذيرية وزيادة أماكن الشواء داخل المتنزه وعلى أطرافه، ومعاقبة كل من يقوم بعملية الشواء على العشب الصناعي من أجل التقليل من التشويه البصري.