بالفيديو.. "الحياة الفطرية" تكشف عن خطة لتحديد 4 محميات بينها واحدة بحرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن وجود خطة للبدء بتحديد 4 محميات بينها واحدة بحرية. أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن وجود خطة للبدء بتحديد 4 محميات بينها واحدة بحرية. وأشار خلال حديثه في برنامج " الراصد " إلى أنه يتم العمل حالياً على تسجيلها ورفعها لاعتمادها. وأضاف أن المركز يعمل حالياً على تنظيم الصيد بالكامل في المملكة؛ لحماية الكثير من الكائنات المُهددة بالانقراض. وأكد على ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، موضحا أنه له مكاسب كبيرة حيث يوجد شمال البحر الأحمر أغنى شعاب مرجانية بالعالم.

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