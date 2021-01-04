شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السبر: المنتحر لا يخرج من الملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، على استفسار حول ما إذا كان الانتحار يُخرج من الملة أم لا، موضحًا حكم تناول الولائم في سرادق عزاء المنتحر.

وقال السبر، إن قتل النفس من أكبر الكبائر ومحرم، لكن لا يخرج من الملة، وجاء فيه وعيد.

واستشهد بقول الله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ".

وفيما يتعلق بالتجمع على الأطعمة في عزاء المنتحر، قال إن هذا يخالف السنة، ويجب الابتعاد عن ذلك.