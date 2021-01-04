شكرا لمتابعة خبر عن السعودي "ابن سعيدان" يتعرض للعقوبة لتجاوزه السرعة في رالي داكار 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت " لجنة التحكيم " في رالي داكار أصدرت " لجنة التحكيم " في رالي داكار السعودية 2021 عقوبة زمنية على المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان، بإضافة (دقيقتين) لتوقيته العام، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الرالي، وذلك بسبب تجاوزه السرعة القانونية في إحدى مناطق المرحلة والمحددة بـ (50 كم/ ساعة)، بعد قيادته لمركبته في هذه المنطقة بسرعة (54 كم/ساعة). وبذلك، يتراجع مركز ابن سعيدان في الترتيب العام لفئة السيارات بالمرحلة الأولى من الرالي، من المركز الخامس إلى التاسع، بفارق تسع دقائق و53 ثانية عن المتصدر الإسباني كارلوس ساينز.

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