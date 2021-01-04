شكرا لمتابعة خبر عن حكم تشغيل " القرآن " والانشغال عن الإنصات له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم تشغيل القرآن الكريم في مكان العمل، دون الإنصات إليه، بسبب الإنهماك في العمل.

وقال السبر، إن " ترك القرآن في البيت ولا يوجد أحد لسماعه هذا لا يصلح، وكذلك الأمر في العمل ".

وتابع: "إذا كان هناك قلة منهم يستمعون له فلا بأس، لكن إذا كانوا مشغولين جميعهم في مكان العمل فلا يُترك القرآن في مكان لا يليق به " .