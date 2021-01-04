تسلا تنجح في شحن نصف مليون سيارة خلال 2020

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حققت شركة تسلا هدفها المرجو من إنتاج وتسليم السيارات الكهربائية خلال 2020؛ بتصنيعها 509,737 سيارة ونجاحها في تسليم 499,550 سيارة بنسبة بلغت 99.91% من إجمالي هدف التسليم.

وبالنظر لمجموع الشجنات التي حققتها الشركة العام السابق 2019 نرى الفرق واضحًا؛ حيث كانت قد سلمت شحنات بعدد 367,500 سيارة في العام السابق للجائحة؛ فيما جاءت نتائج التصنيع والتسليم في عام 2020 متوافقة مع أهداف الشركة بالرغم من جائجة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وكانت غالبية سيارات تسلا التي تم إنتاجها من الطرازات معقولة السعر Model 3 وModel Y بعدد بلغ 454,932 من إجمالي الإنتاج؛ فيما بلغ عدد السيارات الأعلى في السعر والإمكانيات 54,805 سيارة من طرازي Model S و Model X.

وجاء تسليم الشركة لشحناتها خلال العام الماضي على النوع التالي:

88,400 سيارة في الربع الأول من 2020

و90,650 سيارة في الربع الثاني من 2020

و139,300 سيارة في الربع الثالث من 2020

180,570 سيارة في الربع الرابع من 2020

ومن الملاحظ أن الشركة عادت لتحقق تقدمًا بخطى ثابتة وسريعة في سوق السيارات بعد العديد من النكسات التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية؛ لكن هذا لا يعني المغالاة في المقارنة بينها وبين شركات كبيرة أخرى مازالت تسيطر على السوق مثل جنرال موتوروز التي باعت 7.7 مليون سيارة في عام 2019 وبي أم دبليو التي تبيع أكثر 2.5 سيارة سنويًا.

Source tech-wd

