خالد النمر يوضح أسوأ أوقات التدخين نسبياً للمدخنين

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أسوأ أوقات التدخين نسبياً بالنسبة للمدخنين. وبيّن الدكتور النمر أن أسوأ الأوقات للتدخين تكون عند الانفعال النفسي وأثناء بذل المجهود البدني. Source akhbaar24.argaam





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