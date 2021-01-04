«شرطة الباحة»: ضبط عدد من مخالفات عدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية

خلال عدة جولات ميدانية

ضبطت شرطة منطقة الباحة أمس، عددًا من المخالفات للائحة الحدّ من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة. وتتابع شرطة منطقة الباحة -خلال جولاتها الميدانية- التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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