أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تعلن شروط قبول طلبة «الأول الابتدائي».. و«سار» تحدد موعد بدء فرض رسوم على وزن الأمتعة الزائد

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، ينظم عملية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 21 /1/1443 هـ، الموافق 29/8/2021، وإلى التفاصيل:

وزير البيئة يدشن الربط الإلكتروني مع «الجمارك»

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الربط الإلكتروني التكاملي مع الهيئة العامة للجمارك من خلال منصة أنعام «بلس» ومنصة «فسح»، وذلك لتحقيق أداء عالٍ وتحسين خدمات المستفيدين في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، موضحًا أن هذا الربط يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أداء عالٍ في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، كما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير التي تقدمها الوزارة.

«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

وحددت وزارة التعليم شروطًا لقبول الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ، على أن يكون للطلاب الذين أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي ١٤٤٢هـ أو أقل من ذلك بتسعين يومًا فقط (من كان تاريخ ميلاده 23 /4/1437 هـ الموافق 2/2/2016 أو قبل ذلك)،

ويكون القبول للطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من: 24/4/1437 هـ، الموافق 3/2/2016 م، إلى 25/7/1437 هـ، الموافق 2/5/2016 م)، واشترطت وزارة التعليم على إدارة المدرسة لقبول الطلبة أن تتحق من توافر عدة معايير، وهي: أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين، بحسب مصادر «عاجل».

«أبشر» ترد على الأسئلة الأبرز.. تأشيرات الخروج وبدل فاقد الهوية وتجديد جواز السفر

كشفت منصة «أبشر»، اليوم الأحد، عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا التي تلقتها على مدار الأسبوع الماضي، وعبر حسابها على «تويتر»، نشرت المنصة «إنفوجرافًا» بأهم تلك الأسئلة والرد عليها.

«الموارد البشرية» تكشف ملامح استراتيجية سوق العمل السعودي: تخفض البطالة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المحاور الاستراتيجية سوق العمل والآثار الموقعة من تطبيقها، وكشفت الوزارة عن ملامح استراتيجية سوق العمل السعودية، مشيرة إلى أنها طوُرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.

«سار»: فرض رسوم على وزن الأمتعة الزائد بدءًا من فبراير المقبل

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، اليوم الأحد، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وقالت إنه ابتداءً من شهر فبراير المقبل سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح، مضيفة أنه على المسافر بالدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة بوزن 25 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 7 كجم، فيما يحق للمسافر على درجة الأعمال شحن حقيبة بوزن 32 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 10كجم.

«الجوازات» تجدد التذكير باشتراطات إصدار الإقامة للقادمين للمملكة

أعادت المديرية العامة للجوازات، التذكير بمتطلبات واشتراطات إصدار الإقامة عبر منصة الخدمات الإلكترونية «مقيم»، وقالت: إن هذه الخدمة تمكّن المنشآت عبر منصة مقيم من إصدار إقامة للقادمين للمملكة بتأشيرة عمل، وحددت مديرية الجوازات، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة، طريقة وإجراءات إصدار الإقامة.

«الخطوط السعودية»: تشغيل رحلتين أسبوعيًا بين نجران والدمام

أعلنت الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، التي تحتوي على 80 مقعدًا على درجة الضيافة، 12 مقعدًا على درجة الأعمال، كما أعلنت وقت إقلاع الرحلات من الدمام باتجاه نجران عند الساعة 06:45 صباحًا، والإقلاع من نجران باتجاه الدمام عند الساعة 09:45 صباحًا، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

رئيس «الطيران المدني» بعد تلقيه لقاح كورونا: القيادة أثبتت أن الإنسان أولًا

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح «كورونا المستجد»، ووجّه المنصوري عقب تلقيه الجرعة الأولى، رسالة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: تلقيت بفضل من الله الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

رسميًّا.. إتاحة «كتابات العدل المتنقلة» لمن في عمر الـ65 عامًا فأعلى

أعلنت وزارة العدل، توسع كتابات العدل المتنقلة، في خدمة شريحة كبار السن، لتشمل من هم في عمر الـ65 عامًا وأعلى، بدلًا من الـ70، بهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتوفير الوقت والجهد عليهم، مؤكدة أن عدد العمليات التوثيقية التي قدمتها كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها في 2017، بلغ نحو 43 ألف عملية.

الراصد علي الحربي: النشاط المطري يبدأ فعليًّا.. الأربعاء المقبل

توقّع الراصد الجوي على الحربي، أن يبدأ النشاط المطري فعليًّا، الأربعاء المقبل، على المنطقة الجنوبية، تتوسع شمالًا وشرقًا، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": النشاط المطري المتوقع؛ يبدأ فعليًّا من الأربعاء المقبل على المنطقة الجنوبية، ويتوسع شمالًا وشرقًا، إن شاء الله؛ ليشمل أجزاء من الوسطى والغربية.

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