شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ردة فعل محاضر مصري بجدة مع طالب قال له " يرحم أمك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

روى المحاضر المصري محمود الفقي، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بجدة، موقفا له مع طالب قال له: " يرحم أمك ".

وقال الفقي، إن سيرة الأم في مصر يعتبرها المعظم " سبابا "، في حين أن الأمر على العكس في المملكة، فسيرة الأم تعتبر تقديرا للشخص.

وأوضح أن أحد الطلاب طلب منه إمهاله بعض الوقت خلال أدائه لاختبار قبل سحب ورقة الإجابة، وتفاجأ بقوله: " دقيقة يا دكتور يرحم أمك "، وظن الفقي أن الطالب يسبه بوالدته، لكن الطلاب قاموا بتنبيهه بأنه لا يقصد شيئا بها، وإنها مجرد دعوة.