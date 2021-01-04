شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ثعبان ضخم يثير ذعر المتنزهين في روضة نورة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وثق مقطع فيديو اكتشاف مواطن لثعبان ضخم داخل روضة نورة شمال الرياض والتي تبعد عن مدينة الرياض بحوالي 130 كيلو يحدها غرباً تمير وشرقاً طريق الرياض المجمعة القديم.

وأظهر المقطع الثعبان وهو يتحرك داخل المنتزه، مما سبب حالة من الذعر والرعب بين الكثير من الأهالي ومرتادي المنتزه.

وطالب العديد من مرتادي المنتزه الذي يعد أحد أهم المتنفسات العائلية، والممتد على مساحة كبيرة، بتطهيره من الثعابين التي قد تعرض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر والموت.