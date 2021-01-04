شكرا لمتابعة خبر عن " المطلق " يستشهد بحديث نبوي حول لقاح كورونا ويحث المواطنين على أمرٍ هام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن لقاح كورونا نعمة من الله تحصل بها الوقاية.

وأضاف " المطلق ":" حفظ النفس واجب شرعيٌّ وحفظ الصحَّة من حفظ النفس واللقاحات الطبيَّة ومنها لقاح كورونا نعمة من الله تحصل بها الوقاية "، مستشهدا بقول النبي ﷺ:" تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم ".

واستشهد أيضا بقول النبي ﷺ:" تداووا عباد الله ولا تداووا بحرامٍ "، ويأتي ذلك بالتزامن مع إقبال الكثير من المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 180 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,443 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6246 حالة وفاة.