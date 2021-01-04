شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كارثة تُثير قلق سكان الرياض وتُشكل خطرًا على حياتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو كارثة بيئية تهدد سكان الرياض جراء تسرب مياه الصرف الصحي في طريق ديراب الرئيسي بحي الفواز.

وبدا في المقطع استمرار تسرب مياه المجاري في طريق ديراب الرئيسي بالرياض، مما أثار قلق وغضب سالكي الطريق وسكان المنطقة الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة حل المشكلة التي تشكل خطرا على حياتهم.

وكانت صور متداولة، أظهرت تسرب مياه الصرف الصحي من داخل شركة الغاز إلى الشارع، الأمر الذي أزعج سالكي الطريق وجعلهم يطالبون الجهات المختصة لحل هذه المشكلة الخطيرة.

وبحسب الصور المتداولة فإن مياه الصرف الصحي أدت إلى تهالك الأسفلت وظهور الحفر والتشققات به، فيما عبر مواطنين عن غضبهم واستيائهم من حدوث هذه المشكلة التي أدت إلى معاناتهم أثناء عبور هذا الطريق، حيث قال أحد المواطنين:" خطر بسبب استخدام الطريق من التريلات بالإضافة إلى كثرة الحفر طول أيام السنه بسبب تسرب المياه ".