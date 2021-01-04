شكرا لمتابعة خبر عن الفئات المستثناة من رسوم الفحص المخبري للمغادرين عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، استثناء 5 فئات من رسوم الفحص المخبري للعابرين عبر الجسر المتجهين لمملكة البحرين.

وشملت الفئات المستثناة: الدبلوماسيون المعتمدون وعوائلهم، العائدون من مهمّة حكومية رسمية، العسكريون الأجانب ضمن مهمّات رسمية وعوائلهم العائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم، المشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد19 في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إعفاء الأطفال ممّن هم دون سن الـ6 سنوات من إجراء الفحص المختبري.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أكدت على أهمية التقيد بالتعليمات بشأن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرّح لهم، إذ أكدت ضرورة إجراء الفحص المختبري المسبق للكشف عن فيروس كورونا قبل الوصول إلى مملكة البحرين في أحد المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل البحرين حيث تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري (PCR) على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 400 ريال.